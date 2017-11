Acusada de matar filho envenenado será julgada hoje

O menino tinha apenas 9 anos de idade na época do crime.

Cristiane Renata Coelho Severino acusada de matar o próprio filho, Lewdo Ricardo Coelho Severino, de apenas 9 anos e tentar assassinar o então marido, Francileudo Bezerra Severino, será julgada nesta terça-feira (28), às 9h na 3ª Vara do Júri, do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.





O julgamento será realizado três anos após o crime, ocorrido no dia 11 de novembro de 2014.





Cristiane foi denunciada por homicídios triplamente qualificados (um consumado e outro tentado). Em ambos os casos, as qualificadoras são, motivo fútil, emprego de meio cruel (veneno) e utilização de recurso que impossibilitou defesa da vítima.





Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MP/CE), Cristiane Renata teria envenenado o marido e o filho com chumbinho, após haver simulado agressão física que incriminasse o esposo. No entanto, Francileudo sobreviveu e negou a acusação da mulher.