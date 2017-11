AL aprova projeto que permite reversão de PMs da reserva remunerada ao serviço ativo

Proposta de Capitão Wagner altera o artigo 1º da lei nº 12.098 de 1993.

Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quinta-feira (23), projeto do deputado Capitão Wagner (PR) que autoriza a reversão de policiais militares da reserva remunerada ao serviço ativo.





Segundo o documento do parlamentar, “o governador do Estado fica autorizado a reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Ceará, policias militares da reserva remunerada, os quais poderão ficar no serviço ativo até completarem a idade limite para permanência”.





Justificativa de Wagner





A lei nº 12.098, de 05 de maio de 1993, alterada pela Lei nº 12.656 de 26 de dezembro de 1996 autoriza a reversão do militar estadual para exercer funções de natureza burocrática, de segurança escolar, de atividade de ensino ou instrução militar e de segurança patrimonial em prédios do Estado e de entes da Administração Pública Estadual, observados os termos do regulamento próprio.





O artigo 1º do citado diploma legal prevê que o tempo máximo de permanência no Batalhão Patrimonial hoje é fixada em 02 (dois) anos. A presente propositura tem por objetivo garantir a permanência no serviço ativo até completarem a idade limite da compulsória.