Após 95 anos de história uma mulher foi eleita presidente da Academia Sobralense de Estudos e Letras

No último dia 17 de novembro, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário Inta (UNINTA), Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, tomou posse como presidente da Academia Sobralense de Estudos e Letras (ASEL). A cerimônia aconteceu no Centro de Ciências da Saúde (CCS), campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral.





Membro da ASEL desde 2015, a Profa. Dra. Chrislene Carvalho falou sobre a conquista de ser a primeira mulher, em 95 anos de Academia, eleita presidente. "Foi uma noite histórica. O fato de ser a primeira mulher traz uma nova roupagem para uma Academia quase centenária. A emoção foi muito grande, por poder contribuir, de reconhecer que estou fazendo parte dessa história e de ter apoio, porque os colegas deram todo o apoio", comentou.





Também fazem parte da nova diretoria os professores do UNINTA, Manoel de Castro Carneiro Neto e Herbet Vasconcelos Rocha. Na cerimônia de posse estiveram presentes a Pró-Reitora de Carreiras de Gestão e Tecnologia, Profa. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, Pró-Reitora de Carreiras da Saúde, Profa. Me. Michelle Alves Vasconcelos, os professores Me. Arry Rocha de Oliveira Junior, Dra. Janaisa Gomes Dias de Oliveira, Dra. Antonia Eliana de Araújo Aragão, Me. Rafaele Aragão dos Santos e Dra. Roberta Lomonte.





A Academia Sobralense de Estudos e Letras (ASEL), foi fundada em 1922 e tem como objetivo estimular as letras, promover as Ciências e as Artes e manter os valores culturais da cidade de Sobral e região. Ainda de acordo com a presidente, Profa. Dra. Chrislene Carvalho, "a nova diretoria tem o compromisso de ativar ainda mais as mídias sociais, aproximar os nossos conhecimentos com a comunidade, principalmente a escolar".









Conheça os novos membros da Diretoria





1. Presidente - Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante

2. Vice-Presidente - Gabriel Assis Araújo Vasconcelos

3. Presidente de Honra - João Edison de Andrade

4. Secretário Geral - Manoel de Castro Carneiro Neto

5. Secretário-Adjunto - Alexandre Pinto Moreira

6. Diretor Financeiro - Davi Helder Vasconcelos

7. Diretor Financeiro-Adjunto - Rebeca Sales Viana

8. Diretor de Publicações - Vicente de Paula da Silva Martins

9. Diretor Social - José Dimas de Carvalho Muniz





Conselho Fiscal





1. Herbet Vasconcelos Rocha

2. Ademar Mendes Barros

3. José Ferreira Portela Neto