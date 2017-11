Após reagir a assalto em Sobral, ex-vereador Nelson Tavares morre em Fortaleza

O prefeito Ivo Gomes e o secretário de Segurança do Ceará, André Costa, são responsáveis por essa tragédia.

O comerciante e ex-vereador de Sobral Nelson Tavares morreu, nesta sexta-feira (24), no hospital São Camilo em Fortaleza. Ele foi vítima de um assalto à mão armada no último sábado (18). Nelson abria sua loja em Sobral quando dois bandidos anunciaram o assalto. O comerciante se assustou com a ação e acabou sendo baleado.





Em Sobral, a falta de segurança tem assutado a população. O ano ainda não acabou e o município contabiliza mais de 100 homicídios. O prefeito Ivo Gomes e o secretário de Segurança do Ceará, André Costa, são responsáveis diretos por essas tragédias diárias.