Criminosos atacam a cidade de Campos Sales e explodem agência da Caixa na madrugada de hoje

Uma quadrilha fortemente armada atacou, na madrugada desta quinta-feira (30), a cidade de Campos Sales, situada no Cariri Oeste, no sul do estado (a 531Km de Fortaleza), e explodiu uma agência bancária. Os criminosos agiram com extrema violência, chegaram a fazer um refém, roubaram um carro e fugiram em direção à divisa do Ceará com o estado do Piauí.





O ataque ocorreu por volta de 3h30, segundo relato dos moradores e o alvo dos ladrões foi a agência da Caixa Econômica, onde eles provocaram, ao menos, quatro explosões. O acionamento dos explosivos acordou a cidade. A explosão destruiu parte da agência, mas não se sabe, ainda, se os criminosos conseguiram roubar o dinheiro que havia no cofre da tesouraria. Os caixas eletrônicos também foram danificados.





A cidade conta com uma companhia da Polícia Militar, a 4ª Cia do 2º BPM. No entanto, os criminosos cercaram o quartel e atiraram para impedir que os militares impedisse a ação no banco.





Em seguida, os assaltantes fizeram um homem refém e levaram seu carro, um táxi. A quadrilha seguiu em direção à região de divisa com o Piauí e outra parte rumou em direção ao vizinho Município de Salitre, se dividindo para dificultar a ação da Polícia, e não foi ainda localizada.





Cerco policial





Policiais militares do 2º BPM (Juazeiro do Norte) e das companhias e destacamentos de cidades vizinhas como Salitre, Potengi e Aiuaba, foram acionados para montar um cerco na região, enquanto equipes do Comando Tático Rural (Cotam) eram acionadas no Cariri e no Centro-Sul para darem apoio aos efetivos da região. Equipes do Batalhão de Fronteiras, baseadas 5também no perímetro estão de prontidão nas estradas na tentativa de prender a quadrilha.





Não há notícias de feridos durante a ação criminosa em Campos Sales, mas a população acordou assustada durante a madrugada já que, além das explosões no banco, os bandidos efetuaram muitos tiros quando chegavam e deixam a cidade.





Toda a região





Com o ataque realizado na madrugada desta quinta-feira em Campos Sales, praticamente todas as cidades do Cariri Oeste registraram assaltos a bancos neste ano. Antes, quadrilhas haviam explodido bancos em Aiuaba, Salitre, Assaré, Potengi e Araripe.