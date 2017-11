Blitz do mal ocupa Sobral

"Atenção, ao entrar retire o capacete e baixe o vidro do carro para o seu bem".





Esse aviso está na entrada de um bairro em Sobral, município de 200 mil habitantes, no Norte do Ceará. Um cidadão não atentou para a “sinalização” e foi abordado por volta das 23h, não por uma blitz da prefeitura, mas por um grupo de cinco homens que o obrigaram a baixar os quatro vidros sob ameaça de atirarem no carro.





Via Wellington Macedo