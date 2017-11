Camilo Santana tenta emplacar novo Aeroporto de Sobral

Estado busca parceiro privado para a obra e recursos da União. Na quinta-feira, 16, o terminal sobralense foi tratado em reunião de Brasília.

O Governo do Estado tenta emplacar o novo Aeroporto de Sobral e busca inseri-lo em pacote de privatizações para obras e recebimento de recursos da União. No local onde se encontra o atual equipamento, em área de 37 hectares, seriam construídos prédios, comércios e realizada arborização. A ideia é fazer um concurso para escolher o melhor projeto.





O secretário da Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, diz que há muitas ideias para a área do atual aeroporto, no bairro sobralense Derby Clube, mas que o concurso seria mais viável. Sobre o novo terminal, a 28 km de Sobral, próximo à Rodovia CE-178, o Governo do Estado designou o coronel Paulo Edson Ferreira, gerente de Aeroportos do Departamento Estadual de Rodovias do Ceará (DER), para viajar a Brasília (DF), a fim de participar de reunião na Secretaria de Aviação Civil (SAC).





Lúcio diz que a estratégia é buscar, em chamamento público, parceiro ou parceiros que possam utilizar a área do aeroporto atual, localizado em um bairro pequeno, mas um dos mais caros de Sobral. “E entrar numa parceria com empreendedor ou empreendedores para construir o novo aeroporto”. Já a ideia do secretário para o terreno antigo é que tenham regras de urbanização, como recuo, índice de aproveitamento, reserva para área verde, etc.





“O terreno do futuro já tem até reconhecimento pela Anac (Agência Nacional da Aviação Civil). Também fizemos avaliações na área, e o DER (administradora do Aeroporto de Sobral) já fez projeto, orçou a pista. Essa equação está toda feita”, explica, acrescentando que o coronel Paulo Edson foi apresentar o projeto para o novo terminal na reunião em Brasília, no último dia 16 de novembro.Licitação





Conforme O POVO publicou, em março de 2016, caso o Governo do Estado entenda, após estudo de viabilidade, o aeroporto poderá vir a ser concedido à iniciativa privada. Com isso, na licitação, a contrapartida do Estado poderia ser a própria área onde está o atual terminal, que iria para a empresa vencedora do edital para o aeroporto.





Em estudo feito em 2016, os investimentos previstos para o equipamento incluíam construção de terminal de passageiros de 3,5 mil metros quadrados (m²); pátio de aeronaves de 21,3 mil m², com oito posições; pista de pouso e decolagem de 1.600m x 30m; e seção contra incêndio modelo padrão.





As características habilitariam o novo aeroporto regional de Sobral a operar com aeronaves de porte comercial, como o Airbus A319 (com capacidade para cerca de 120 passageiros).









Fonte: O Povo / BEATRIZ CAVALCANTE

Foto divulgação