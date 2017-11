Campanha de vacinação contra raiva terá início amanhã (11/11)

Todos os Centros de Saúde da Família abrirão suas portas para o 'Dia D' da Campanha Estadual de Vacinação Antirrábica em Sobral, que será realizado neste sábado (11/11).

“A campanha é um mês inteiro, vai de 11 de novembro a 11 de dezembro, e durante o período os agentes de combate as endemias vão de casa em casa para vacinar cães e gatos. As vezes as pessoas estão trabalhando e acabam perdendo essa visita na residência, então, pra quem a perdeu, existe o Dia D, onde todos os Centros de Saúde da Família da sede e dos distritos terão os vacinadores para as pessoas poderem levar seus cães e gatos”, pontuou Amanda Rocha, gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses.





Durante todo o mês de novembro, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) irá intensificar ações para garantir 100% da cobertura vacinal de cães e gatos domiciliados. A campanha de vacinação antirrábica tem um grande impacto na saúde pública do município, pois evita a doença nos animais e previne a transmissão do vírus rábico para a população humana.





Quem ainda não vacinou seu animal, poderá se dirigir a UVZ durante todo o resto do ano, de segunda a sexta feira em horário comercial. Apesar da vacina não ter contra indicação, não é recomendado vacinar animais com menos de 2 meses de idade.









Outras informações: (88) 3611 2219.





Veja os locais de vacinação em Sobral:





Prefeitura, Quartel, Seminário São Francisco, CSF Tamarindo, Escola Osmar de Sá Ponte, Central de marcação de consultas, Associação dos moradores Santa Casa, CSF Alto do Cristo, CSF Coelce, Colégio Cirão, Associação da Rua do Meio, CSF Padre Palhano, CSF Sumaré, Creche Sumaré, SASFS, CSF Vila União, CRAS Vila União, CSF Terrenos Novos 1, CSF Terrenos Novos 2, CSF Cohab 3, Nova Caiçara, Avenida Mãe Rainha, CSF Junco, Centro de Convenções, Praça do bairro Campo dos Velhos, COAS, Posto de Gasolina do Parque Silvana, Unidade de Vigilância de Zoonoses, CSF Expectativa, CSF Alto da Brasília, Creche do bairro Paraíso das Flores, CSF Novo Recanto, CSF Pedrinhas, Praça Coração de Jesus, CAIC, Banco de Mudas, CRAS Dom Expedito, Antiga Delegacia, Unidade Mista, Bar do Senhor Torado, Pracinha da Quadra Senhor Bidu e no bairro Boa Vizinhança.