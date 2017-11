CARNIFICINA: SOBRAL REGISTRA 4 HOMICÍDIOS EM MENOS DE 12 HORAS

Terror na cidade de Sobral! Foram registrados 4 homicídios em menos de 12 horas nesta terça-feira na cidade de Sobral.





O primeiro homicídio ocorreu no bairro Sumaré, por volta das 11h, a vítima foi identificada por João Archimendes Frota Filho, 23 anos, foi alvejada a bala por indivíduo conhecido por "Lourinho", que se evadiu do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o hospital Santa Casa, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.





O segundo homicídio aconteceu por volta das 21 horas no bairro Dom Expedito (Várzea Grande). A vítima foi identificada por Flávio. Os criminosos efetuaram vários tiros contra a vítima, que morreu no local. Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Por volta das 21h30, na Travessa Raimundo Nonato dos Santos, bairro Terrenos Novos, ocorreu um duplo homicídio. Seis homens em três motocicletas efetuaram aproximadamente 30 tiros, lesionando cinco pessoas, duas morreram no local e as outras três foram socorridas para o hospital Santa Casa. As duas vítimas fatais foram identificadas por "Tonhão" e João Batista do Nascimento, 24 anos.





Em todos os homicídios as Polícias Civil e Militar estiveram no local, realizando os procedimentos legais, A Perícia Forense também esteve presente, realizando os trabalhos periciais e encaminhou os corpos para o IML.





A Polícia Civil irá investigar os homicídios através de inquérito policial.

Vítima: Tonhão - assassinado no bairro Terrenos Novos

Vítima: João Batista do Nascimento - assassinado nos Terrenos Novos

Vítima: Flávio - assassinado no bairro Dom Expedito

Víima: João Archimendes Frota Filho - assassinado no bairro Sumaré





Confira mais detalhes na reportagem de Gleison Torres:





Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves