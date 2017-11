Check list do Enem: saiba o que você precisa fazer antes de sair para a prova

Verificar o trajeto com antecedência, conferir o horário dos ônibus e metrôs, separar caneta preta são algumas das orientações para fazer antes do exame.

Depois de um ano se preparando, finalmente chegou o grande dia para a estudante Aline Ferreira dos Santos, de 17 anos. Neste domingo (5), ela e mais de 6,7 milhões de pessoas irão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para tentar garantir uma vaga no ensino superior.





Aline, que termina o Ensino Médio no final deste ano, decidiu conciliar com os estudos regulares o cursinho preparatório para o Enem . “Quero uma vaga em uma universidade federal, e sabia que para isso eu precisaria me esforçar bastante”, conta ela que não faltou em nenhuma aula, mesmo em finais de semana e feriados.





Além de se preparar para encarar as questões de matemática, português, e outras matérias, é importante que o candidato também esteja atento para outros detalhes, como o trajeto até o local da prova, o planejamento para chegar no horário e quais as regras do que se pode levar para o exame, que podem atrapalhar – e muito – o desempenho caso haja algum deslize.





Por isso, confira aqui uma lista com tudo o que o participante precisa fazer para não comprometer a nota e evitar imprevistos.





Check list do Enem





- Conferir o local de prova com antecedência





Faltando menos de uma semana para a data da prova, cerca de 30% dos inscritos ainda não haviam acessado o cartão de confirmação – disparados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) – com os locais da prova.





Saber onde será realizado o exame é importante para que o candidato se programe para não chegar atrasado, e não corra o risco de zerar a prova antes mesmo de fazê-la.





- Separar os documentos necessários antes do dia da prova





A Carteira de Identidade original é fundamental para que o candidato seja autorizado a fazer a o Enem. Segundo o Inep, são considerados documentos de identificação válidos a cédula de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, o Certificado de Reservista, o Passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia.





Não serão aceitos protocolos, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, crachás e identidade funcional de natureza privada, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, ou ainda, cópia de documentos mesmo que autenticada.





Caso o participante não esteja portando o RG no dia da prova por motivo de perda, extravio, furto ou roubo, deverá apresentar aos fiscais de sala um boletim de ocorrência, com validade de até 90 dias da data de realização das provas, e deverá se submeter à identificação especial, com coleta de dados e assinatura em um formulário próprio.





- Fazer o percurso com antecedência para conhecer o caminho





A orientação é fundamental, pois no dia da prova é possível que o trânsito esteja maior do que nos dias comuns. Conhecer o local pode ajudar na hora de optar por atalhos, caso seja necessário, e evita imprevistos.





- Verificar qual o melhor meio de transporte para chegar ao local de provas





Ao reconhecer o trajeto, o participante deve considerar quais são as opções de transporte para chegar ao local e escolher a que seja melhor, levando em conta o tempo de acesso e qual caminho será percorrido, evitando grandes avenidas e áreas próximas a outros locais de prova.





- Certificar-se dos horários de ônibus e metrô





Os horários dos ônibus e metrôs no domingo costumam ser diferenciados, com maior tempo de intervalo entre um e outro. Por isso, é importante que o participante se assegure de que o meio de transporte que ele escolher para chegar até o local da prova irá passar em um horário que possibilite a sua chegada com antecedência para garantir que ele não tenha problemas com atraso.





- Não sair nos dias anteriores à aplicação das provas





Não é uma regra, mas o ideal é que o participante reserve os dias de prova e os dias anteriores para não prejudicar seu desempenho. São mais de 4h para resolver as questões que podem exigir bastante esforço mental. Então, a orientação é deixar a balada, o bar, ou qualquer outro compromisso para depois e chegar para fazer o exame relaxado e descansado.





- Conferir o fuso horário da cidade onde será realizada a prova





Parece uma observação simples, mas muitas pessoas acabam perdendo a prova por conta do atraso. Como o edital segue a hora oficial de Brasília, é importante que quem vive em locais que não seguem esse horário se certifiquem e façam os ajustes necessários para estarem dentro da sala da prova antes dos relógios brasilienses baterem 13h.





- Não esquecer a caneta preta





Para preencher o gabarito da prova é imprescindível que seja utilizada uma caneta esferográfica de tinta preta – outra cor de tinta impossibilita que o cartão de respostas seja lido pelo sistema. Mas não serve qualquer caneta: o objeto precisa ser fabricado em material transparente.





Deixe em casa o que é proibido. Lápis , lapiseira, borrachas , livros, manuais, anotações, óculos escuro, boné, chapéu, gorro não são permitidos e, se forem levados, serão colocados em um porta-objetos com lacre, que deverá ficar embaixo da cadeira.





- Desligar o celular assim que chegar ao local da prova





As salas disponíveis para a realização do exame contarão com equipamentos detectores de metal, para identificar celulares, que são proibidos. Quem levar o aparelho deverá deixa-lo no porta-objetos. O uso do celular durante a prova leva à desclassificação do candidato.





Enem 2017





Este ano, a prova sofreu algumas alterações. Antes, o exame também servia como certificado de conclusão de ensino médio para quem atingisse determinada nota e ainda não tinha terminado os estudos. Porém, essa função voltou para a prova que antes era a responsável por essa validação, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).





Outra mudança na edição deste ano envolve a data da realização da prova, que irá acontecer em dois domingos seguidos. Os dias escolhidos pelo Inep foram 5 e 12 de novembro.





Um dos fatores que motivaram o instituto a modificar o exame para os domingos foi a facilitação para os candidatos sabatistas, que tradicionalmente precisavam esperar até às 19h do sábado para iniciar a prova.





A ordem de aplicação dos conteúdos também foi alterada. Desta vez, no primeiro domingo, dia 5, serão aplicados os exames de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, e os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para a realização.





Já no segundo dia, 12, os participantes do Enem terão que lidar com as questões das provas de Matemática e Ciências da Natureza, com 4 horas e 30 minutos de duração.