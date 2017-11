Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA é eleito presidente da ABEA

O coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Dr. João Carlos Correia, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), no encontro que ocorreu no último dia 28, em Brasília. O presidente e a vice-presidente, Profa. Dra. Ana Monteiro, ficarão no cargo no período de 2018 a 2019.





Sobre a participação na nova diretoria, o professor comentou a conquista. "Estou na ABEA desde 1997, trabalhando, discutindo, e agora assumirei esse cargo por dois anos, para continuar trabalhando em prol da qualidade de ensino." Para a Instituição de Ensino Superior (IES), a conquista se mostra valiosa pela representatividade, como explicou Correia. "Para o UNINTA também é importante, porque isso coloca a IES em um contexto nacional, além da atualização de informações", destacou.





Na ocasião da eleição nacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR, que foi realizada no dia 31 de outubro, o professor João Carlos também foi eleito Conselheiro Federal e representará todas as IES que possuem o curso de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, durante o triênio 2018 - 2020.









ABEA





A ABEA foi fundada em 1973 e reformulada em 1985 para atuar na implantação e consolidação de uma política nacional para o estabelecimento de perfis e padrões que assegurem a qualificação do profissional arquiteto e urbanista a altura dos desafios sociais do país e das demandas internacionais, presentes no processo atual de globalização.





O CAU/BR foi criado com a Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país. O conselho tem como objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional.