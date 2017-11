Em Sobral: Professores da rede municipal ficam sem saber se terá ou não rateio do dinheiro de precatório do Fundef

Os Professores dos municípios de Massapê, Forquilha e Graça, festejam o rateio do dinheiro de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), relativo à correção de diferença desses recursos nos anos de 1999 a 2006.





Já em Sobral, os professores da rede municipal, estão sem saber se terá ou não direito ao rateio, uma vez que nenhuma representação sindical da categoria apareceu para prestar esclarecimento relativo à questão do precatório.





Entretanto, antes de adentrar em qualquer mérito é necessário constatar se o município de Sobral ingressou ou não com a ação pleiteando o pagamento dessa diferença não repassada da época. Até mesmo se o direito já prescreveu.