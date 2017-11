"ESCOLA NOTA 10" DE SOBRAL

Do facebook de Wellington Macedo:





"Luciano Hulk ESTÁ em Sobral e deve visitar logo mais as 10h da manhã, a escola José da Mata, no bairro do Junco.





Recebemos informações de dentro da secretaria que o apresentador está ESCONDIDO num hotel ao lado do Shopping, para evitar protestos.









A essas alturas já deve está tudo maquiado, alunos e professores escolhidos para dá a entrevista, enfim, tudo montado como esse grupo faz perfeitamente.





Nós estaremos lá junto com os professores e os garis demitidos, e com os moradores do Novo Caiçara, Renato Parente e outros bairros que sofrem com a falta de água em Sobral."