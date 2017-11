Esfapege divulga resultado da 1ª fase da seleção de gestores escolares de Sobral

A Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege) divulgou, nesta segunda-feira (20), o resultado da primeira fase da seleção de gestores escolares da rede municipal de ensino de Sobral. Os interessados poderão interpor recursos até o dia 21 de novembro, das 8 às 12h e das 14h às 18h, na Esfapege, localizada no prédio da Biblioteca Municipal (rua Randal Pompeu, s/n, terceiro piso).

Na segunda fase do processo seletivo os candidatos participarão do curso “Novos paradigmas para a gestão escolar - formação de líderes”, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de novembro, das 8h às 17h, em local que será divulgado posteriormente. A frequência e pontualidade são obrigatórias e o não comparecimento acarretará eliminação do candidato.





A seleção de gestores escolares de Sobral está sendo realizada pela Esfapege em cinco etapas: prova escrita, curso de formação, provas situacionais, entrevista e análise de títulos. O resultado final do processo será divulgado no dia 22 de dezembro de 2017. Dúvidas e informações – selecao.esfapege@gmail.com