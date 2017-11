Fecundidade, defesa da vida e ideologia de gênero são temas de assembleia em Sobral

Com o tema “O Amor que se torna Fecundo”, o Projeto Família da Comunidade Católica Shalom de Sobral realiza nos próximos dias 18 e 19 de novembro mais uma edição da Assembleia das Famílias.





O encontro deve discutir assuntos atuais enfrentados pelas famílias como fecundidade, defesa da vida, famílias numerosas, relacionamento entre pais e filhos e outros temas. O evento acontecerá no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), a partir das 15h no sábado (18), no Bairro Derby.





Jorge Pinheiro, vereador em Fortaleza e membro da Comunidade Shalom, estará em Sobral para palestrar sobre os assuntos. O missionário é advogado e defende o direito à vida, é autor do projeto de inclusão da ideologia do gênero na educação das crianças de Fortaleza.





Uma abordagem mais aprofundada sobre ideologia do gênero deve ser um dos principais momentos da Assembleia. As inscrições para os participantes custam 15 reais por casal e 10 reais individual. Podem ser feitas até o dia do evento. Sábado inicia às 15h e domingo às 8h.