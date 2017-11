Feriadão no Ceará vira cenário de guerra e deixa 82 mortos em homicídios e acidentes

Em apenas quatro dias, foram registrados 72 casos de assassinatos e mais 10 mortes em acidentes de trânsito, todos envolvendo motocicletas.





Em um cenário de guerra urbana, ao menos, 72 pessoas foram assassinadas no Ceará durante os quatro dias de “feriadão” de Finados. Outras dez pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas, totalizando 82 mortos no período de apenas quatro dias, entra a quinta-feira (2) e o começo da madrugada de segunda (6).





Em Fortaleza, a Polícia registrou 23 assassinatos nos seguintes bairros: Conjunto Ceará (4 casos), Mucuripe (duplo), Cidade dos Funcionários (2 casos), Palmeiras, Demócrito Rocha, Vila Peri, Bom Jardim, Mondubim, Barra do Ceará, Monte Castelo, Praia do Futuro, Vila Manoel Sátiro, Carlito Pamplona, Canindezinho, Parangaba, Antônio, Vila Peri e Aerolândia.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram outros 23 homicídios nos seguintes Municípios: Maracanaú (7), Caucaia (4), Cascavel (3), Horizonte (triplo homicídio), Pacajus (2), Maranguape, Pacatuba, Itaitinga (CPPL 1) e Eusébio.





No Interior Sul, foram 19 assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (4 crimes, entre eles, um duplo homicídio), Acopiara (3 casos), Barbalha, Quixadá, Icó, Madalena, Mauriti, Russas, Iguatu, Quiterianópolis, Tauá, Beberibe, Aracati e Nova Olinda.

Já no Interior Norte do estado, foi registrada a menor taxa de homicídios no período do feriadão, com apena sete casos, nos seguintes Municípios: Redenção, Boa Viagem, São Benedito, Madalena, Varjota (duplo homicídio) e Itapipoca.





Acidentes





Dez pessoas morreram em acidentes nos seguintes Municípios: Limoeiro do Norte (bairro Cidade Alta), Ocara (Centro), Missão Velha (sede), Brejo Santo (BR-116, Km 496, Sítio Ludovico), Icó (CE-282, Sítio Tatajuba, Distrito de Cascudo), Boa Viagem (CE-266, Localidade Jantar), Crateús (Ladeira dos Tucuns), Ararendá (Distrito de Lagoa de Santo Antônio) Caririaçu e Santana do Cariri (Sítio Peixoto).