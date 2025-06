MISTÉRIO: Policial Militar é encontrado morto com sinais de violência em motel de Sobral

Na manhã desta quarta-feira (11), um policial militar foi encontrado morto com sinais de violência dentro de um quarto de motel na cidade de Sobral. O estabelecimento fica na Avenida José Ermírio de Moraes, próximo à saída para a BR-222.





A vítima foi identificada por nossa equipe como Antônio Nilo de Vasconcelos dos Santos, que atuava como cabo da Polícia Militar do Ceará.





Segundo informações preliminares, o policial entrou no motel por volta das 15h de terça-feira (10), acompanhado de uma mulher. Ainda de acordo com relatos, a mulher deixou o local algum tempo depois, e o policial permaneceu sozinho no quarto.





Funcionários do motel relataram que, ao tentar contato por telefone com o quarto por volta das 5h da manhã desta quarta-feira, não receberam resposta. Diante do silêncio, um dos trabalhadores acessou o quarto por uma porta auxiliar e encontrou a cena do crime.





O corpo do policial apresentava marcas de agressões físicas, sinais de violência no rosto e no pescoço, além de fragmentos de garrafas quebradas, que podem ter sido usadas como arma na ação criminosa. Segundo relatos de funcionários que presenciaram a cena, a imagem era chocante e cruel.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) foi acionada e esteve no local realizando os procedimentos de praxe. A Delegacia de Polícia Civil de Sobral assumirá as investigações, que buscam esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os autores.





Sobral registra 41 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews