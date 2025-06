Fortaleza e Sobral lideram ranking de qualidade de vida no Ceará

Levantamento considera 57 indicadores, com informações sobre saúde, infraestrutura, educação, meio ambiente e direitos fundamentais.

São muitas as dimensões que influenciam na percepção de cada brasileiro sobre a qualidade de vida, como alimentação, moradia adequada, educação, saneamento básico e equidade de gênero e raça. No Ceará, cidades como Fortaleza, Sobral e Crato destacam-se com os melhores resultados, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025. No outro extremo, Ibaretama, Choró e Trairi foram os piores.





Esta é a segunda edição do IPS Brasil e, em 2025, ele foi construído com base em 57 indicadores sociais e ambientais. Em um índice geral que varia de 0 a 100, do pior para o melhor, ele agrega informações como: famílias em situação de rua, cobertura vacinal, violência, abandono escolar, gravidez na adolescência, acesso a programas de direitos humanos e expectativa de vida.





O levantamento considera como Progresso Social a “capacidade da sociedade em satisfazer as necessidades humanas básicas, estabelecer as estruturas que garantam qualidade de vida aos cidadãos e dar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial máximo”, segundo o relatório.





Com um IPS de 60,03, o Ceará ocupa a 14ª posição entre as 27 unidades federativas do País e a 4ª na comparação com as nove do Nordeste. Na Região, o Estado está atrás de Paraíba (61,09), Sergipe (60,60) e Rio Grande do Norte (60,04).





O relatório final do IPS Brasil 2025 divide as pontuações dos 5.570 municípios brasileiros em nove grupos — o Grupo 1 reúne aquelas cidades com melhores índices (de 65,49 a 73,48) e o Grupo 9, aquelas de piores taxas (de 37,58 a 48,24).





Não há municípios cearenses nesses dois extremos. A maioria das cidades obteve resultados intermediários, com IPS variando de 54,70 a 60,74.





Veja os melhores e os piores resultados do Ceará no IPS Brasil 2025

Fortaleza lidera a lista de cidades com os melhores índices em 2025. Na edição de 2024, a Capital ficou atrás de Eusébio e Juazeiro do Norte.





10 cidades com melhores índices de qualidade de vida no Ceará

Fortaleza: 64,44

Sobral: 64,02

Crato: 63,94

Camocim: 62,95

Juazeiro do Norte: 62,94

Eusébio: 62,65

Granjeiro: 62,53

Baturité: 62,40

Altaneira: 62,05

Pacujá: 62,00

O ranking de piores resultados no Ceará, neste ano, é encabeçado por Ibaretama, localizada no Sertão de Quixeramobim, a 141,93 km de Fortaleza. Na comparação com o IPS Brasil 2024, quando o índice de Ibaretama foi de 53,16, o município registrou uma piora.





10 cidades com piores índices de qualidade de vida no Ceará

Ibaretama: 49,70

Choró: 50,02

Trairi: 50,15

São João do Jaguaribe: 50,38

Aratuba: 51,16

Alto Santo: 51,93

Guaiúba: 51,97

Itarema: 52,17

São Luís do Curu: 52,99

Chorozinho: 52,99

