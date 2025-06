Suspeito de assassinato no bairro Vila Recanto é preso pela Força Tática de Sobral

A equipe da Força Tática de Sobral prendeu o principal suspeito de assassinar um homem conhecido como Cocadinha, no bairro Vila Recanto. O acusado foi identificado como Francisco Werton Silva dos Santos, de aproximadamente 36 anos.





Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o homem foi localizado escondido em uma área de matagal que fica da região do Recanto até a localidade de Patriarca. Ele ainda vestia a mesma roupa usada no dia do crime, o que facilitou sua identificação.





O crime aconteceu após o suspeito se envolver em uma discussão violenta com sua enteada, que teria sido espancada por ele. Ao tentar intervir em defesa da jovem, Cocadinha foi atingido por vários disparos de arma de fogo e veio a óbito no local.





Após receber denúncias e realizar diligências na área, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Municipal para os procedimentos cabíveis.





Com informações de Fnews