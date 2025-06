Tentativa de homicídio em Aracatiaçu: homem é alvejado por disparos e está internado na Santa Casa de Sobral

Na tarde desta terça-feira (10), um homem identificado como Eloísio Lima Magalhães foi vítima de uma tentativa de homicídio no distrito de Aracatiaçu/Sobral.





Segundo informações, a vítima foi atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo, que atingiram o braço, o tórax e a mão. Testemunhas relataram que Eloísio foi surpreendido por indivíduos armados, que o localizaram e efetuaram diversos disparos em sua direção.





Após o ataque, ele foi rapidamente socorrido por uma ambulância do município e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu atendimento médico de urgência.





Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, incluindo agentes da Força Tática, do RAIO, do POG e do destacamento de Taperuaba, estão realizando diligências na tentativa de capturar os autores do crime.





A polícia suspeita que o crime esteja relacionado à disputa entre organizações criminosas (ORCRIMs) que atuam na região, especialmente em áreas limítrofes entre Sobral, Forquilha e Santa Quitéria, onde a violência tem se intensificado nos últimos meses.





Com informações do portal Fnews