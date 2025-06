Jair Bolsonaro brinca e chama Moraes para ser seu vice em 2026

Brincadeira ocorreu durante depoimento do ex-presidente no STF sobre a suposta trama de golpe.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu licença ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para fazer uma “brincadeira” durante o interrogatório nesta terça feira (10), na ação da suposta trama golpista.





– Posso fazer uma brincadeira? – perguntou o ex-presidente.





– Eu perguntaria seus advogados antes – respondeu Moraes.





– Eu gostaria de convidá-lo pra ser meu vice em 2026 – brincou Bolsonaro, dando risada.





– Eu declino novamente – antagonizou Moraes.





O ex-presidente está inelegível até 2030. Ele foi condenado por promover uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, para criticar fragilidades do sistema de votação brasileiro e as urnas eletrônicas.





Em outro momento, Bolsonaro se desculpou com o ministro por ter sugerido, na reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, que Moraes e outros membros do TSE teriam recebido entre 30 milhões de dólares (R$ 167 milhões) e 50 milhões de dólares (R$ 278 milhões) para fraudar as eleições.





– Era uma retórica. Se fossem outros três ocupantes (do Tribunal Superior Eleitoral) eu teria a mesma conduta. Me desculpe. Não tinha intenção – se justificou.





O ex-presidente disse que era “bastante desagradável” estar diante do ministro.





Bolsonaro e Moraes estão frente a frente na sala de sessões da Primeira Turma do STF. O interrogatório do ex-presidente é o mais aguardado do processo da suposta trama golpista. Ninguém se exaltou durante a audiência.





*AE