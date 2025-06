Sobral participa da Feira dos Municípios no PECNORDESTE

A Prefeitura de Sobral participou do Seminário Nordestino do Agro – PECNORDESTE 2025, com destaque para a Feira dos Municípios, de 5 a 7 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, do cooperativismo e da identidade cultural sobralense. O Prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, também esteve presente no evento. A maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste!





No stand, organizado pelas secretarias da Pecuária e do Turismo e Eventos, houve exposição e comercialização de produtos oriundos de associações e cooperativas rurais, como a cooperativa Coopervale que levou ao público alimentos de alta qualidade produzidos por agricultores familiares da região. O espaço contou também com peças de artesanato selecionadas pelo Centro do Turismo, ressaltando o talento e a criatividade dos artesãos locais.





A presença de Sobral na Feira dos Municípios contribuiu para ampliar a visibilidade dos nossos produtos, promover o intercâmbio entre os municípios e abrir novas oportunidades para geração de renda. Avançando rumo ao futuro, com seriedade e compromisso, construímos juntos um novo tempo para os trabalhadores do agronegócio.