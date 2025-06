BOMBA: Advogada é presa em Sobral por suspeita de repassar bilhetes de presidiários a criminosos

Uma advogada foi presa nesta quarta-feira (11), em Sobral, no interior do Ceará, por suspeita de repassar bilhetes de presidiários para criminosos em liberdade. Um segundo advogado envolvido no esquema está sendo procurado em Fortaleza.





A ação faz parte da operação "Além do Ofício", que até o momento prendeu seis pessoas que estavam em liberdade e cumpriu mandados de prisão contra dois detentos de presídios da capital e do município do interior. A Secretaria da Segurança Pública não informou a relação das demais pessoas presas com o crime.

Conforme as investigações da Polícia Civil, durante visitas a clientes que estão presos, os advogados recebiam bilhetes com ordens para ações criminosas e entregavam aos suspeitos indicados pelos detentos.





No conteúdo desses bilhetes estavam informações sobre a contabilidade do grupo criminoso, locais de venda de drogas, entre outras instruções.





As investigações da Polícia Civil contam com o apoio do Departamento de Polícia Civil do Interior Norte e da Delegacia de Combate as Organizações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco Norte)."





