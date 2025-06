Prefeitura de Sobral realiza formação complementar de guardas municipais para o porte de arma de fogo

A Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC) da Prefeitura de Sobral iniciou no dia 2 de junho o Curso de Formação Complementar da Guarda Civil Municipal, com participação de 99 guardas da 8ª turma da corporação. O curso, executado pela Academia de Segurança da Sesec, tem carga horária de 30 horas e faz parte do processo de habilitação para o porte de arma de fogo institucional.





A capacitação aborda temas como preservação ambiental, relacionamento com a imprensa, violência doméstica e de gênero, homofobia, movimentos sociais, diferentes concepções de políticas de segurança pública, regimento interno, direitos trabalhistas e ética na relação entre chefia e subordinados. O conteúdo segue a Matriz Curricular Nacional das Guardas Municipais e atende às exigências da Polícia Federal.





Esta é a primeira etapa para a habilitação ao uso de armamento institucional. Todos os profissionais passarão, em seguida, por avaliações psicológicas e treinamento prático com armas de fogo. A formação visa garantir que os guardas estejam preparados para o exercício de suas funções com segurança e responsabilidade.





A SESEC destaca que a qualificação contínua dos guardas municipais é fundamental para o fortalecimento da segurança cidadã e reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização e profissionalização da Guarda Civil Municipal, que está passando por uma reformulação para se tornar Polícia Municipal.









Qualificação





No dia 26 de maio, foi realizada a cerimônia de encerramento do Curso de Formação Complementar, com 80 horas/aula, para 116 guardas das seis primeiras turmas da Guarda Civil Municipal. A solenidade marcou a conclusão de mais uma etapa importante na qualificação dos agentes.