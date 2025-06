VÍDEO: morador do Residencial Flor de Lis denuncia descarte irregular de lixo na via pública em Sobral

Um morador do bairro Residencial Flor de Lis, em Sobral, fez um apelo à comunidade local, denunciando o descarte irregular de lixo na via pública. Segundo ele, o ato tem causado transtornos à população, além de prejudicar a limpeza e a estética do bairro.





Em sua denúncia, o morador destacou a importância da conscientização de todos para evitar que lixo seja jogado em locais inadequados. Ele reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para manter o bairro limpo, seguro e agradável para todos os moradores.





A prefeitura de Sobral já foi informada sobre a situação e reforça a necessidade de descarte correto do lixo, além de promover campanhas de conscientização ambiental.