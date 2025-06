Criança de 2 anos morre em Tamboril e comove população; família suspeita de bronquiolite

O garotinho chegou a ser atendido no Hospital Regional daquela cidade e de lá, foi transferido em estado grave para Sobral.





A morte de uma criança de dois anos comoveu moradores do município de Tamboril nesta semana. José Rian morava no distrito de Holanda e foi a óbito na quarta-feira (04), horas depois de ter passado mal.





O garotinho chegou a ser atendido no Hospital Regional daquela cidade e de lá, foi transferido em estado grave para Sobral, no entanto, ainda na mesma noite, ele não resistiu. O sepultamento ocorreu no dia seguinte.





A causa da morte ainda não foi revelada, mas familiares suspeitam de que tenha sido em decorrência de bronquiolite.





Fonte: A Voz Sta. Quitéria