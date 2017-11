FORAGIDO DA JUSTIÇA POR ESTUPRO É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL EM ITAPAJÉ

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Itapajé, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), realizaram uma abordagem, na manhã desta segunda-feira (20), que resultou na prisão de um suspeito foragido da Justiça pelo crime de estupro, na cidade do interior norte do Estado. O homem, que reagiu de maneira suspeita ao perceber a presença da equipe policial, estava com um mandado de prisão preventiva em abert...o, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Itapajé, no ano de 2013.





José Hildamir Lima De Mesquita (32) – conhecido por “Idama” - foi abordado no bairro Monte Castelo. Nada de ilícito foi apreendido pelo suspeito, mas ao ser verificado a identificação do homem, foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 213 do Código Penal, qual seja, estupro tentado. “Idama” foi conduzido para a sede da Delegacia Municipal de Itapajé, onde foi ouvido. Em seguida, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública, onde ficará à disposição da Justiça.









Denúncia





A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar a identificar os autores de crimes. As denúncias podem ser feitas através do número (88) 99970-6446, que é o Whatsapp da delegacia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo é totalmente garantido.





Via Polícia Civil de Itapajé