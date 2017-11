LAMENTÁVEL: IDOSO PASSA MAL E MORRE DENTRO DO MERCADO PÚBLICO DE CAMOCIM

Um idoso identificado como José Fontenele Araújo, 79 anos, residente na Rua Riachuelo, bairro Cruzeiro, o qual trabalhava limpando peixe no mercado, morreu durante a manhã deste domingo nas dependências do mercado público de Camocim. Era por volta das 09h15 quando o idoso começou a passar mal e sangrava pela boca. A medida que desmaiou bateu forte com a cabeça no cimento e ali ficou. Momentos depois o idoso foi socorrido para a UPA 24h, no entanto, já chegou sem vida. Informações extraoficiais dão conta que o idoso teria morrido em decorrência de um ataque de úlcera.