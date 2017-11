Macavi é assaltada em Santana do Acaraú

A loja Macavi foi assaltada por volta das 16h40min de ontem (28) no centro da cidade de Santana do Acaraú, segundo uma funcionária da loja, dois homens chegaram em uma motocicleta e renderam os funcionários, eles estavam de cara limpa e armados, mas ninguém reconheceu os ladrões. Eles levaram diversos aparelhos de telefone celular da loja e o celular pessoal do gerente. A PM foi acionada e realiza diligências em busca dos ladrões.





Via Tribuna dos Vales