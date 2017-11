Mãe é presa por embriagar e estuprar filho com a ajuda do namorado

O adolescente de 15 anos foi encaminhado para a casa do avô paterno. Caso foi registrado no Bairro Cambeba.



Uma mãe e o seu namorado foram presos em flagrante por estuprar o filho de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil, o casal ofereceu bebida alcoólica ao adolescente e o induziu a ter relações sexuais com eles, no Bairro Cambeba, em Fortaleza.





Logo após o ocorrido, o jovem solicitou uma corrida a um aplicativo de mobilidade, quando recebeu o primeiro auxílio do motorista do veículo, que o levou para casa de parentes. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DMM).





De acordo com nota da Polícia Civil, o casal vai ser autuado por crime sexual e por oferecer bebida para menor de 18 anos. O adolescente relatou o crime na DMM e foi submetido a exames de embriaguez, crime sexual e toxicológico na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Logo em seguida, a vítima foi encaminhada para a residência do avô paterno.





O caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa). A identificação da mãe e do seu namorado não foi divulgada para preservar a vítima.





O Tribuna do Ceará tentou entrar em contato com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE) para comentar sobre o caso, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta matéria.



