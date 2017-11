Morrinhos-CE: Ônibus Escolar sem para-brisa coloca em risco vida de estudantes

Morrinhos, região norte do estado do Ceará, Localizada a cerca de 220 km da capital. Atualmente tem como prefeito o senhor Carlos Bruno (PSDB).

Em fiscalização realizada em 10 de novembro de 2017, os vereadores, Márcio Maranhão (PT) e Profª. Luiza Arcanjo(PT), se depararam com ônibus escolar do Programa Caminho da Escola do Governo Federal realizando percurso em rodovia e “estrada de terra” com alunos da rede municipal de Morrinhos – CE em situação perigosa.





O ônibus é alvo de denúncia há aproximadamente um mês por fazer o trajeto diário (levando e trazendo) estudantes de diversas localidades de maneira insegura/perigosa por estar sem uso para-brisa.





Os vereadores citados encontraram o ônibus na estrada que liga Morrinhos a localidade de Assentamento Altinho 1º de Janeiro. Diante das condições perigosas, de fácil identificação os legisladores perguntaram ao motorista se fazia tempo que ele dirigia o ônibus naquelas condições e o mesmo confirmou que sim.





Primeiramente era apenas uma irregularidade gravíssima denunciada: o ônibus com ausência de para-brisa!





Ao ver de perto e conversar com o motorista e passageiros, sem grande vistoria e sem um mecânico especialista, foi possível verificar as seguintes infrações e perigos:





· Ônibus com ausência de parabrisa;





· Alunos/passageiros sem uso do cinto de segurança;





· Ônibus levando passageiro na modalidade de carona, não se acomodando em poltrona;





· Ausência de vidro lateral em uma das janelas do ônibus;





· Porta do ônibus fechando com um auxílio de um arranjo de madeira (uma estaca de aproximadamente 1,20m) e este na responsabilidade de uma estudante;





· Parachoque do ônibus erguido por uma corda que o amarrava.





Não é a primeira vez que o caso acontece em Morrinhos. O ônibus universitário, conhecido como “sucatão”, já foi alvo de denuncia no Jornal dos Municípios (matéria divulgada em 11 de outubro), onde denunciava o teto que era fixado por um arranjo de madeira (uma estaca).





Com a divulgação dos fatos, espera-se que os órgãos de fiscalização federal tomem conhecimento e providências a cerca dos fatos que envolvem recursos públicos federais.





Por Ilton Santos – Colaborador do Jornal dos Municípios