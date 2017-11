MOTORISTA MORRE EM ACIDENTE ENTRE DOIS CAMINHÕES NA SERRA DA IBIAPABA

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões foi registrado nesta terça (07), por volta das 19h00 em Tianguá, na BR 222, mais precisamente na subida da Serra da Ibiapaba.

Morreu no local do acidente o motorista ANTÔNIO DE SOUZA MENEZES, 49 anos, residente em Bacabal no Maranhão, o qual conduzia o caminhão Mercedez Benz, de cor branca, placa NIH 5826, com carregamento de carne.





O motorista do segundo caminhão que transportava peixe, foi identificado como DUCILÂNIO HERMÓGENES DE SOUSA, 44 anos, o qual sofreu apenas escoriações, sendo atendido pela equipe do Resgate com os Socorristas Marcos, Alexandre e Adriano, em seguida foi liberado no local.

O corpo da vítima fatal foi conduzido para Sobral pela equipe do IML.





Uma equipe da Policia Rodoviária Federal esteve no local e a BR 222 ficou interditada por algumas horas causando um enorme engarrafamento no trecho.





Fonte: Ibiapaba 24 horas

Fotos: Resgate de Tianguá e JP Siqueira