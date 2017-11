Polícia registra dois crimes cruéis no fim de semana, com vítimas decapitadas e esquartejadas

Dois crimes cruéis foram registrados no fim de semana em Fortaleza. Em um deles, uma cabeça humana foi encontrada na noite deste domingo (12) em plena via pública. O caso ocorreu por volta das 19 horas, quando populares acionaram a Polícia após a descoberta macabra numa das avenidas mais movimentadas da zona oeste da cidade.





A Polícia já está investigando o caso e acredita que a cabeça seja de um homem que foi assassinado durante a madrugada de domingo e foi decapitado. O crime ocorreu em uma favela no bairro Bela Vista. Apenas o tronco e os membros foram localizados pela Polícia no local onde os assassinos deixaram o cadáver mutilado. Horas depois, veio a informação da localização da cabeça a vários quilômetros do primeiro local.





Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender as duas ocorrências. Policias militares que estiveram na favela no bairro Bela Vista informaram que há relatos de que o crime pode ter sido praticado por conta da rivalidade entre facções criminosas.





Garota esquartejada





O outro crime cruel ocorrido no fim de semana teve como vítima uma garota de apenas 15 anos. A adolescente havia saído de casa, na Rua Santa Helena, no bairro Parque Santa Maria, em Messejana, na tarde de sábado, por volta de 16 horas, afirmando para os pais que iria à residência de uma amiga, e acabou desaparecendo.





No domingo, o pai da menina registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC). Revelou o sumiço da menina, identificada como Chaiane dos Santos Nogueira. E acabou contando que, através de uma ligação, alguém informou que a garota havia sido seqüestrada e mantida em cárcere privado.





Horas após a informação ter sido transmitida à Polícia, o corpo de Chaiana foi encontrado no Mangue do bairro Vila Velha. O corpo da adolescente estava despedaçado e no tronco e braços havia sinais de tortura, golpes de faca e membros mutilados, caracterizando um esquartejamento.





