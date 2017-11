Polícia registra triplo homicídio em Horizonte

As vítimas são duas mulheres e um homem.

A Polícia Militar do município de Horizonte registrou um triplo homicídio na manhã deste sábado, (4), na cidade que faz parte da Região Metropolitana de Fortaleza.





De acordo com informações da polícia, três corpos foram encontrados dentro de um canal, no bairro Queimadas, na cidade de Horizonte. Duas das vítimas eram mulheres e um homem, que ainda não tiveram as identidades reveladas.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública, (SSPDS), as meninas tinham 16 e 17 anos de idade, o homem 27 anos de idade. Ainda de acordo com a SSPDS, as vítimas apresentavam lesões de arma de fogo e golpes de faca. As duas mulheres foram encontradas abraçadas.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada dos corpos de dentro do canal. A polícia realiza diligências a procura de suspeitos de terem participado deste triplo homicídio. O caso continua sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte.





Via Cnews