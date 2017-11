Prefeitura de Sobral realiza I Feira do Livro com diversa programação cultural e literária

Com o objetivo de promover a comercialização de produtos e serviços de cunho literário, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), irá realizar, nesta terça (07/11), quarta (08/11) e quinta-feira (09/11), a I Feira do Livro de Sobral.





A programação conta com oficinas, aulas, palestras e diversas atividades aos amantes da leitura e afins. “Estamos realizando um evento pra ficar na história do município, sobretudo para marcar o potencial literário que o nosso município tem. A Feira do Livro tem a missão de estimular ainda mais o fomento a leitura de Sobral prestigiando principalmente os nossos leitores e escritores”, ressaltou o titular da STDE, Inácio Ribeiro.





Maurício de Souza





A abertura da I Feira do Livro contará com a palestra magna do renomado cartunista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, nesta terça-feira (07/11), às 19h, no Centro de Convenções de Sobral.





Os inscritos deverão apresentar, no dia do evento, comprovante de inscrição, documento de identidade com foto e a doação de um livro para o projeto "Abra as páginas e voe...", que serão doados para projetos sociais sem fins lucrativos e irão complementar os projetos de incentivo a leitura municipal.





"É interessante que os inscritos na palestra cheguem, no mínimo, 1 hora antes do horário previsto para evitar tumultos. Ressaltamos ainda que as vagas serão limitadas", pontuou a gerente do Turismo, Margarida Melo.





Confira a programação completa da I Feira do Livro: