Responsabilidade social é construída pela Clínica de Fisioterapia do UNINTA

A Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA) é coordenada pela Profa. Me. Patrícia Holanda de Azevedo e atua como uma extensão do curso de Fisioterapia. O espaço atende ao público em geral e conta com estudantes que estejam cursando a partir do 7° semestre da graduação. Os acadêmicos desenvolvem ações relacionadas às práticas de trauma-ortopédica, neurológica, pediátrica, cardiovascular, pneumofuncional, pacientes da área desportiva e pacientes com distúrbios hematológicos.





Todos os procedimentos são realizados em um amplo espaço, totalmente climatizado e equipado, onde os estagiários, juntamente com a supervisão dos docentes responsáveis, realizam atendimentos aos pacientes de maneira gratuita e também dispõe de assistência particular, por meio de convênios com plano de saúde, sendo essas, realizadas por fisioterapeutas profissionais.





A coordenadora da Clínica afirma que o principal objetivo do projeto, além de oferecer serviço a sociedade, é ter um espaço onde os acadêmicos de Fisioterapia possam estagiar com acompanhamento integral e de elevada qualidade. “O objetivo principal é proporcionar ao aluno atividades de treinamento e aperfeiçoamento das necessidades práticas para a sua formação acadêmica. Desta forma, os mesmos têm a oportunidade de colocar em prática todo o conteúdo visto em sala de aula e durante a graduação”, revelou a Profa. Me. Patrícia Holanda de Azevedo.





Atualmente, o espaço contabiliza cerca de 1000 atendimentos realizados mensalmente a pacientes referenciados das Unidades Básicas de Saúde da região e também a usuários oriundos do setor privado de saúde.