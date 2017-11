SAÚDE NA UTI - Hospital Regional Norte encerra atendimento para regulação de novos pacientes da Neonatologia

Após completar quatro anos de atividades, sendo referência na Norte do Estado, com 5.291 atendimentos de neonatologia, até o último mês de setembro, o serviço de neonatologia do Hospital Regional Norte, em Sobral, encerrou a regulação para novos atendimentos para recém-nascidos e partos. A unidade hospitalar, que atende a 55 municípios da macrorregião Norte, só passará a realizar procedimentos em casos mais graves, de acordo memorando expedido pela coordenadora médica de Neonatologia do HRN, Carla Suelen Carneiro.









Memorando





No documento, datado do último dia 7, enviado ao Centro de Apoio à Saúde Reprodutiva da Mulher (CASRM), ao Núcleo de Apoio ao Cliente (NAC), e ao próprio setor de Neonatologia do HRN, a coordenadora discorre sobre os motivos da medida, levando em consideração que, “a crescente falta de insumos, tais como cateteres, antibióticos, suplementos alimentares e outros, têm prejudicado a qualidade do trabalho, assim como sobrecarga de trabalho, a falta de reajuste dos plantões extra dos profissionais, com vínculo CLT e o atraso nos vencimentos de profissionais com outros vínculos”. O memorando também aponta como motivo para o encerramento do serviço, “a rotineira escassez de plantonistas, com dificuldade para preencher a escala, pontuando a insuficiência de profissionais para absorver todas as demandas do serviço”, que conta com 1o leitos de UTI, 25 de UCI Neo, além dos leitos de alojamento conjunto e salas de parto”, expõe a coordenação.





Ao finalizar o documento, a coordenadora comunica “ o fechamento da regulação de pacientes para a Neonatologia, de recém-nascidos, até que haja redução de leitos de UTI, além de fechar a regulação de gestantes, incluindo sala de parto, até segunda ordem”, encerra.









Atendimento





Em nota, a assessoria de imprensa do Hospital Regional informa que “o serviço de neonatologia está recebendo os pacientes regulados mais graves e encaminhando os demais casos de menor complexidade para a Central Integrada de Regulação. As pacientes vinculadas que fazem o pré natal no setor de obstetrícia do HRN e da Policlínica de Sobral, continuam tendo atendimento. A obstetrícia segue com atendimento aos casos de abortamento, óbito fetal”, entre outros, afirma.





A nota informa, ainda, que o HRN está buscando alternativas para solucionar o problema de escalas pontuais de pediatras no serviço de neonatologia, contratando profissionais para cobrir o atendimento. “O serviço está recebendo os pacientes regulados mais graves e encaminhando os demais casos de menor complexidade para a Central Integrada de Regulação”, afirmou a nota.





Fonte: Diário do Nordeste | Foto: Marcelino Jr