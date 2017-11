Seleção pública de professores tem inscrições prorrogadas até 1º de dezembro

Foram prorrogadas, até dia 1º de dezembro, as inscrições na seleção pública para formação de um banco de professores da Rede Municipal de Ensino de Sobral. Os interessados devem acessar o blog da Secretaria da Educação de Sobral para realizar a inscrição em http://seducsobral.blogspot.com.br.





A seleção atenderá as necessidades temporárias dos Centros de Educação Infantil e das Escolas Municipais, nas modalidades Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental – EJA I e II; e Anos Finais do Ensino Fundamental – EJA III e IV, nas disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira-Inglês, Arte Educação, Geografia, História, Ciências, Matemática, Educação Física e Atendimento Educacional Especializado.





A inscrição será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa no valor de R$10, que deverá ser realizado por meio de depósito identificado em benefício da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (CNPJ 08.155.296/0001-21), na Caixa Econômica Federal, agência 0554, operação 003 (Pessoa Jurídica) e conta corrente 4186-3. Conforme item 3.5 do edital, “não serão aceitos pagamentos via transferência ou depósito bancário com envelope”.





A seleção será realizada pela Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege) em duas etapas: Provas Escritas de Conhecimentos Básicos e Específicos e Prova de Títulos. A data prevista para aplicação da prova escrita será dia 10 de dezembro. Dúvidas e contato: selecao.esfapege@gmail.com





- Leia o edital AQUI





- Veja o novo cronograma AQUI





- Faça sua inscrição AQUI