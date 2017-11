SOBRAL - TRAGÉDIA! ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL E QUATRO PESSOAS EM ESTADO GRAVE É REGISTRADO NA CE 179

Por volta das 13h35 aconteceu um acidente de trânsito na CE 179, que liga Sobral a cidade de Groaíras, próximo ao distrito de Salgado dos Machados. Segundo as informações de testemunhas, é que no interior do veículo tinha seis passageiros. Um óbito já foi confirmado, quatro pessoas foram socorridas em estado grave para o hospital Santa Casa de Sobral. O motorista está desaparecido.





A Polícia Militar já se encontra no local, juntamente com uma equipe do Corpo de Bombeiros, aguardando a chegada da Perícia. Em instantes mais informações sobre o sinistro.





Com informações do Blog Tiro e Queda Notícias