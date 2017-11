VIOLÊNCIA CÃO: CABEÇA HUMANA É ENCONTRADA DENTRO DE CAIXA EM FORTALEZA

Uma cabeça de um homem foi encontrada dentro de uma caixa de papelão que estava em um saco abandonado, em um canteiro da avenida Humberto Monte, no bairro Bela Vista, na tarde deste domingo, 12.





De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local. A cabeça foi recolhida por profissionais do Instituto Médico Legal (IML). A vítima ainda não foi identificada.





O Jornal o Povo entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda nota oficial sobre o caso.

Fonte: O Povo