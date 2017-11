VIOLÊNCIA EM MARCO/CE

Um homicídio foi registrado por volta das 15:00 horas da última quinta-feira, 23/11, na Rua Rios, bairro Ilhota, na cidade de Marco. A vítima foi identificada como Francisco Delvane Santos, 23, conhecido como Pilunga.





A vítima teria sido emboscada próximo à sua residência por pessoas não identificadas e armadas, e acabou sendo alvejado por vários disparos de arma de fogo. Pilunga era ex-presidiário e acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e indo a óbito no local do crime.





Os homicidas fugiram após a ação tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na tentativa de identificar e localizar os suspeitos do crime. A motivação do homicídio é desconhecida, e será investigada pela Polícia Civil.





Fonte: O Acaraú com informações do Portal Vale do Acaraú