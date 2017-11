Wagner diz que Abin sabe dos crimes da quadrilha financiada por políticos cearenses; vídeo

Segundo o deputado estadual, o chefe da Agência Brasileira de Inteligência lhe mostrou que a “Quadrilha dos Pipocas” estaria por trás dos últimos ataques a bancos e carros-fortes no Sertão Central.

O deputado estadual Capitão Wagner (PR), voltou a ocupar, nesta quinta-feira (16), a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para fazer mais uma grave denúncia sobre a insegurança que domina o estado. Segundo ele, informações obtidas junto ao dirigente local da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), revela que a “Quadrilha dos Pipocas”, radicada no Sertão Central do Ceará, estaria financiando os mais recentes ataques a bancos e carros-fortes no Interior cearense.





O parlamentar voltou a afirmar que a quadrilha tem seu braço político no Ceará, com prefeitos e vereadores que estão exercendo mandatos por terem sido financiados pela organização criminosa baseada na cidade de Quixadá.





“Ele (o dirigente da Abin) me mostrou num mapa os últimos assaltos em cidades como Banabuiú, Quixeramobim e Canindé e, então, me perguntou. Você tem dúvidas de quem está financiando esses assaltos?”. Para o deputado, ficou claro que o questionamento do dirigente da Abin era uma referência à quadrilha ligada a políticos com redutos eleitorais no Sertão Central, a partir da cidade de Quixadá. O bando, conhecico como os “Pipocas” “lava” dinheiro em atividades aparentemente legais, de “fachada” como fazendas, casas de show, motéis, postos de combustíveis, fazendas e outros negócios nos municípios da região, como Morada Nova.





Enxugar gelo





Wagner diz que vem denunciando permanentemente a quadrilha, mas não observa nenhuma providência por parte do estado e da Justiça para desarticular a organização criminosa. Ele aproveitou para criticar, mais uma vez, o modelo de Segurança Pública do governo de Camilo Santana (PT).





“Não adianta só contratar novos policiais militares. Essa fórmula não deu certo, nem dará certo. Enquanto ele (o governo) não investir em Polícia Judiciária séria e em Inteligência, enquanto só fizer isso (contratar mais PMs), a Polícia Militar vai continuar enxugando gelo”, arrematou.





ASSISTA O VÍDEO DO PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO: