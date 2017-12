ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NA COMUNIDADE DE "MARRECAS", EM SOBRAL

No dia 6 de dezembro do corrente ano, a Equipe do Centro de Saúde da Família das Pedrinhas realizou atendimento descentralizado na comunidade de "Marrecas", após 2 anos sem atendimento descentralizado desse localidade. Atualmente, existem diversos fatores que dificultam a comunidade de se deslocar até a unidade de saúde, dentre os fatores temos a distância territorial de aproximadamente 10 km e as barreiras geográficas e físicas. E com o intuito de melhorar cada vez mais o acesso a saúde de qualidade foi pensado em ações descentralizadas para atingir esse objetivo.





Foi com muito carinho que a Equipe planejou a retomada do atendimento. A articulação do Agente Comunitário de Saúde Anacleto favoreceu para que essa ação ocorresse.





Durante o atendimento nas Marrecas, foi realizado assistência médica, de enfermagem, dentista, bem como orientações sobre os cuidados com a saúde. A dispensação de medicamentos após as prescrições do medico também é realizada no local com o auxílio do farmacêutico.





O que mais alegrou a Equipe foi ver a satisfação dos seus usuários, esse reconhecimento tem motivado a equipe a proporcionar uma assistência planejada, organizada e humana.