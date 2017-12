BARROQUINHA-CE: INDIVÍDUO ARMADO COM FACA PARTE PRA CIMA DE POLICIAL CIVIL E É BALEADO COM UM TIRO

A polícia registrou uma ocorrência de lesão corporal durante a noite de quinta-feira, 07, na localidade de Curimãs, zona praiana do município de Barroquinha.

De acordo com as informações repassadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, era por volta de 23h, ocasião em que um policial civil lotado na DPC de Chaval estava em uma pousada na localidade de Curimãs quando uma mulher de 30 anos teria chegado pedindo socorro e dizendo que um homem estaria armado com uma faca a sua procura para lhe agredir. Nesse momento o policial interviu na ocorrência e ordenou que o acusado soltasse a arma, no entanto, o mesmo ignorou e veio e pra cima do policial, que para se defender teve que disparar contra ele, alvejando com um tiro a sua perna (panturrilha) direita e em seguida deu voz de prisão ao indivíduo.





Após o disparo o acusado ficou caído no chão. O policial civil ligou para o 190 e informou o ocorrido. Equipes policiais de Camocim, Barroquinha e Chaval, todas sob o comando do Major Eduardo de Sousa, foram ao local e tomaram as providências cabíveis. O acusado foi conduzido para Hospital de Camocim e em seguida recambiado para Santa Casa de Sobral onde encontra-se sob escolta policial, sendo que que posteriormente será autuado em flagrante. Ainda há uma informação que tanto a mulher como o acusado são usuários de drogas e velhos conhecidos na Praia das Curimãs.





Fonte: Camocim Polícia 24 horas