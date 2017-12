Ciro Gomes continua atrás de Lula, Bolsonaro, Marina e Alckmin para o Planalto 2018

Datafolha mostra que FG cresce nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio, mas, mesmo assim, continua atrás de Jair.

A pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência em 2018 não decolou. Na pesquisa Datafolha divulgada ontem, ele continua atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PSC), Marina Silva (Rede) e Geraldo Alcmin (PSDB).





No cenário com Lula, Ciro não passa dos 7%. A vida do pedetista só melhora quando o ex-presidente sai do páreo. Mas, mesmo assim, o FG fica atrás de Bolsonaro.





Confira:

Via Cearanews7