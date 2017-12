CRUELDADE: Corpo de criança desaparecida é encontrado carbonizado

Menino de sete anos estava desaparecido desde o fim de semana.

A criança, um garoto de sete anos identificado como Marcelo Henrique, foi encontrada na noite desta segunda-feira (18), dentro de um tanque em uma estação de tratamento de esgoto próximo à casa da mãe, no bairro Aracapé, em Fortaleza.





De acordo com vizinhos, Marcelo saiu durante a tarde para brincar com os amigos e somente às 21h, a mãe, Danúsia Gonçalves, percebeu que o filho não tinha voltado. Buscas foram feitas durante a noite e durante todo o dia.





Em um grupo no Facebook, a mãe publicou um pedido de ajuda e relatou que o filho costumava brincar próximo a uma padaria. "Ele é um menino esperto e danado msm", escreveu.





No começo da noite, o corpo de uma criança foi encontrado dentro de um tanque, após a população perceber uma grande quantidade de fumaça no entorno. Os moradores conseguiram controlar rapidamente as chamas e encontraram o cadáver. A mãe foi chamada ao local e reconheceu o menino. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados. Até o momento, ninguém foi preso.





Via Cnews