DENÚNCIA DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS NA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL

"Nós Servidores da Secretaria de Segurança, Guarda Civil, Autarquia Municipal De Transito e Agentes de Transito, gostaríamos de solicitar e denunciar no seu conceituado e prestativo meio de comunicação que, desde julho deste ano, não recebemos integralmente as horas extras, das quais trabalhamos; A dívida corresponde a cinco meses (julho, agosto, setembro, outubro e novembro). Em todas as vezes que questionamos, o não pagamento, a justificativa é de que, foram preciso cortes na folha de horas extras, no entanto, esse tal corte, só atinge a quem realmente trabalhou na sua folga. Porém ao consultarmos o Portal da Transparência Municipal, verificamos que as diárias, as comissões e gratificações do Secretário, do comandante, do Gerente de fiscalização de transito e de alguns membros que trabalham no serviço administrativo, só aumentam.









O comando da instituição, põe nossos nomes na escala de serviço, de modo compulsório (obrigatório), sem que o servidor seja consultado sobre trabalhar num dia de folga. Muitas vezes, abdicamos de estarmos no seio do lar, ao lado de nossa família. Um exemplo recente, são os eventos promovidos pela prefeitura, no aniversário de Sobral, no Carnabral, e nas blitzes. O secretário e o comandante, não podem nos usar desta forma, temos direito ao descanso, somos humanos e não máquinas e temos família para sustentar. Vários amigos meus, já sofrem com depressão, gastrite, estresse, diabetes. Cadê o Ministério Público, o SindSems.









Senhor prefeito, esqueça a politicagem e deixe de ser vingativo. O senhor acha mesmo que agindo assim, vai conseguir a simpatia de nossa categoria?"