Eleitores pagam cerca de R$ 10 bilhões em salários para vereadores por ano

Valor também inclui auxílios, verba indenizatória e outras regalias aos 57.736 políticos que entraram nas Câmaras no ano passado.

O Brasil é dos poucos países que paga salários a vereadores e cargos similares. Segundo a coluna de Cláudio Humberto, são cerca de R$10 bilhões por ano com salários, auxílios, verba indenizatória e outras regalias pagas aos 57.736 vereadores eleitos no ano passado, segundo dados do Tesouro Nacional.





E esse valor pode ser muito maior, já que só cerca de 80% dos municípios sequer disponibilizam informações contábeis e fiscais.





Entenda





Foi “assassinada” proposta de 2012 que extinguia salários de vereadores dos municípios de até 50 mil habitantes (88% dos 5.570 existentes).





Na maioria dos países, os vereadores não têm Câmara. Se reúnem em locais gratuitos e debatem melhorias para a comunidade. De graça.





No Brasil, vereador ganha dois terços dos salários de deputado estadual, que recebem dois terços dos ganhos de deputado federal.