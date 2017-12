Flamengo e Independiente decidem hoje a Sul-Americana

O Flamengo precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal.

A equipe do Flamengo e o Independiente, da Argentina, fazem nesta quarta-feira (13) a grande final da Copa Sul-Americana, a partir das 21h45 (de Brasília), no Maracanã.





Como o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2x1 em Buenos Aires, o rubro-negro carioca precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Uma vitória pelo placar mínimo leva o jogo para a prorrogação. Caso persista a igualdade, a Sul-Americana será decidida nos pênaltis.





Os ingressos para a partida de hoje já estão esgotados, mais de 60 mil pessoas vão lotar o estádio do Maracanã hoje no Rio de Janeiro.





A única alteração no time do Flamengo hoje pode ser a entrada do meia Everton no lugar de Lucas Paquetá que forma a dupla de ataque com Felipe Vizeu.





A equipe carioca não pode contar com o atacante Paolo Guerrero que foi suspenso pela Fifa por um ano, acusado de doping.





A torcida do Flamengo passou os últimos dias infernizando a vida da delegação do Independiente em frente ao hotel onde a equipe está concentrada para o jogo de logo mais. Os torcedores passaram a noite soltando fogos de artifício para incomodar os jogadores argentinos, a polícia foi acionada para dispersar os torcedores flamenguistas.