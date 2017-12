Grêmio busca o bi mundial contra o Real Madrid

Final terá jogador com sangue cearense em campo.

Chegou o grande dia para a torcida gremista. Neste sábado, 16, a partir das 14h (horário de Fortaleza) o Grêmio enfrenta o Real Madrid pela final do Mundial de Clubes que acontece no estádio Zayed Soccer City, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.





O Grêmio busca o bicampeonato mundial e o treinador Renato Gaúcho, a chance de fazer história conquistando o mundial como jogador e agora como treinador do clube.





Já o Real de Cristiano Ronaldo, jogador cinco vezes escolhido o melhor do mundo, busca o hexa para acabar com as críticas e pela fase que não é tão boa.





Na briga particular entre os países Brasil e Espanha em número de títulos, o Brasil pode igualar o número de conquistas. Os espanhóis possuem cinco conquistas contra quatro brasileiras: Barcelona (2009, 2011 e 2015) e Real (2014 e 2016); Corinthians (2000 e 2012) , São Paulo (2005), Internacional (2006).









CEARENSE NO MUNDIAL





Em todo lugar que se vá sempre tem um cearense representando o estado.

No mundial de clubes deste sábado não será diferente. O cearense de Maracanú, Everton cria da base do Fortaleza estará em campo com a camisa do Grêmio na final diante do Real Madrid.